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5 февраля, 18:25

Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак

<p>Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл сегодня с рабочим визитом в Багдад. Это первая точка очередного турне министра, в рамках которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Лавров должен встретиться с лидером Ирака Абдул Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей страны Мухаммедом аль-Хальбуси и министром иностранных дел Фуадом Хусейном. По данным ТАСС, глава российского внешнеполитического ведомства может увидеться и с экс-главой кабмина республики Нури аль-Малики.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале подтвердила, что российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Багдад. Стороны обратят внимание на вопросы двусторонних отношений в различных сферах, в том числе в экономике. Также представители стран коснутся международной и региональной проблематики и обсудят события, происходящие в зоне Персидского залива и в регионе Ближнего Востока.

Лаврову подарили редкое издание "Божественной комедии" Данте

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Ранее Лайф писал, что в Ираке задержали семерых террористов ИГИЛ*, которые были в розыске. Операции провели в Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Никита Осипов

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