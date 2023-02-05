Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл сегодня с рабочим визитом в Багдад. Это первая точка очередного турне министра, в рамках которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Лавров должен встретиться с лидером Ирака Абдул Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей страны Мухаммедом аль-Хальбуси и министром иностранных дел Фуадом Хусейном. По данным ТАСС, глава российского внешнеполитического ведомства может увидеться и с экс-главой кабмина республики Нури аль-Малики.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале подтвердила, что российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Багдад. Стороны обратят внимание на вопросы двусторонних отношений в различных сферах, в том числе в экономике. Также представители стран коснутся международной и региональной проблематики и обсудят события, происходящие в зоне Персидского залива и в регионе Ближнего Востока.

Ранее Лайф писал, что в Ираке задержали семерых террористов ИГИЛ*, которые были в розыске. Операции провели в Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.