Почти 60 туристов оказались в снежной ловушке из-за схода двух лавин в Румынии

Почти 60 постояльцев отеля Cabana Capra оказались в снежном плену в результате схода двух лавин в горах Фэгэраш в Карпатах Румынии. Для вызволения людей понадобилась помощь спасателей и спецтехники, сообщает портал DiGi24 . Есть ли среди туристов граждане РФ, пока не известно.

На снятых очевидцами кадрах видно, что часть лавины обрушилась на здание отеля, а другая сошла в сторону автостоянки и повредила припаркованные автомобили. Сейчас спасатели продолжают проводить эвакуацию застрявших в горах людей. В нескольких регионах Румынии из-за сильного ветра и снегопада уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать как минимум ещё сутки, то есть до 6 февраля.