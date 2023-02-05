Почти 60 туристов оказались в снежной ловушке из-за схода двух лавин в Румынии
В Румынии лавинами накрыло отель с туристами
Последствия схода двух лавин на отель в Румынии. Обложка © Twitter / ZiarulAmprenta
Почти 60 постояльцев отеля Cabana Capra оказались в снежном плену в результате схода двух лавин в горах Фэгэраш в Карпатах Румынии. Для вызволения людей понадобилась помощь спасателей и спецтехники, сообщает портал DiGi24. Есть ли среди туристов граждане РФ, пока не известно.
Обстановка в Карпатах Румынии. Видео © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Avalanşe în Carpaţi
На снятых очевидцами кадрах видно, что часть лавины обрушилась на здание отеля, а другая сошла в сторону автостоянки и повредила припаркованные автомобили. Сейчас спасатели продолжают проводить эвакуацию застрявших в горах людей. В нескольких регионах Румынии из-за сильного ветра и снегопада уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать как минимум ещё сутки, то есть до 6 февраля.
А ранее Лайф сообщал, что лавина сошла на японском горнолыжном курорте Цугаике, под снегом оказались пятеро горнолыжников, трое смогли выбраться сами, а двое погибли. Одной из жертв стал звезда американского фристайла Кайл Смейн.