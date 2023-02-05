Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Стали известны подробности телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся вечером 5 февраля. Как сообщает приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого", в ходе беседы стороны в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений, данных ранее обоими лидерами.

"Основное, о чём договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной её целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Лукашенко и Путин затронули и общую повестку взаимодействия в экономике, политике, а также вопросы безопасности. В частности, стороны говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства. Кроме того, президенты обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое планируется провести в апреле-мае.