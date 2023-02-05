Global Times назвала уничтожение китайского аэростата в США "выстрелом в комара из пушки"
Уничтожение американцами китайского аэростата может создать "очень плохой прецедент" для отношений между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, американские самолёты как в гражданских, так и военных целях летают над территорией КНР гораздо чаще, чем китайские воздушные суда над Штатами. Он также привёл сравнение для действий Вашингтона.
"Если в Белом доме не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США", — приводит газета Global Times слова учёного.
Вместе с тем военный эксперт из Китая, который пожелал остаться анонимным, заявил журналистам издания, что с технической точки зрения действия Вашингтона похожи на "выстрел в комара из пушки" и являются не только лишними, но и непрактичными. Он обратил внимание на то, что использование передового истребителя F-22 и ракеты для перехвата шара, который летит по ветру, уж слишком дорого стоит.
Лайф напоминает, что накануне США атаковали в небе над Южной Каролиной китайский аэростат, который попал в их воздушное пространство. МИД КНР выразил недовольство и протест из-за этого. А глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные сбили аэростат по поручению президента США Джо Байдена. По мнению американской стороны, китайский шар якобы использовался для наблюдения за стратегическими объектами Штатов.
ТАСС / EPA / NELL REDMOND