Global Times назвала уничтожение китайского аэростата в США "выстрелом в комара из пушки"

Уничтожение американцами китайского аэростата может создать "очень плохой прецедент" для отношений между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, американские самолёты как в гражданских, так и военных целях летают над территорией КНР гораздо чаще, чем китайские воздушные суда над Штатами. Он также привёл сравнение для действий Вашингтона.

"Если в Белом доме не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США", — приводит газета Global Times слова учёного.