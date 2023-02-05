"Дела-то у него всё хуже и хуже": Пушилин заявил о возможном решении по Зеленскому на Западе

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что относительно президента Украины Владимира Зеленского на Западе уже может быть принято какое-то решение. Так он прокомментировал слова экс-премьера Израиля Нафтали Бенета, который заявил о срыве странами ЕС переговоров между РФ и Украиной в начале СВО.

"По Бенету и его откровениям логичен вопрос: почему именно сейчас он решил раскрыть эти детали? Может, уже принято какое-то решение относительно Зеленского? Дела-то у него всё хуже и хуже, особенно если ещё учесть проворовавшегося [главу украинского Минобороны Алексея] Резникова и ситуацию на фронте", — написал он в телеграм-канале.