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5 февраля, 16:34

В Мельбурне произошёл пожар в буддийском храме

В буддийском храме в Мельбурне (Австралия) 5 февраля произошёл пожар. Некоторые жители из зданий поблизости были эвакуированы, сообщает телеканал 9News.

В Мельбурне загорелся буддийский храм. Видео © Twitter / Abyedawi

Очевидцы сообщали об "адском пламени", которое охватило здание храма. Некоторые также пишут о том, что дым был виден даже в пригороде.

Огонь на протяжении восьми часов тушили сотрудники пожарной службы штата Виктория. Храму нанесён значительный ущерб, о жертвах и пострадавших не сообщается. В 22:35 по местному времени (14:35 мск) спасатели подтвердили, что возгорание удалось взять под контроль.

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Обложка ©

Twitter / Abyedawi

Илья Суриков

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