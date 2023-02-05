Лукашенко проведёт большую пресс-конференцию в феврале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщается с журналистами, блогерами и общественниками в ходе пресс-конференции в феврале. Мероприятие "Большой разговор с президентом" анонсировала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Журналистов и ваших коллег более всего интересует возможность самим лично поговорить с главой государства. Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован "Большой разговор с президентом". Он, как обычно, пройдёт в широком составе", — цитирует её БелТА.

По словам Эйсмонт, пауза в полтора года была сделана специально. В последний раз такое мероприятие проходило в августе 2021 года. Пресс-секретарь добавила, что на данный момент имеется вся статистика для общения президента с прессой. Она считает, что разговор будет во многом посвящён итогам 2022 года.