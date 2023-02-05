Искусственный интеллект нашёл неизвестную пьесу испанского драматурга Лопе де Веги
Искусственный интеллект (ИИ) смог обнаружить неизвестную ранее пьесу одного из величайших испанских драматургов Лопе де Веги. Как сообщает The Guardian, филологи уже подтвердили, что рукопись La francesa Laura ("Француженка Лаура") на самом деле была создана этим мастером за несколько лет до его смерти в 1635 году.
В течение трёх лет нейросеть сравнивала пьесу с текстами сотен других комедий Золотого века Испании (XVI – начало XVII века). Так, наибольшее сходство слов в рукописи было обнаружено именно с пьесами Лопе де Веги. Как отмечается, действие "Француженки Лауры" происходит вокруг дочери герцога Бретани и жены графа Арнальдо Лауры, в которую влюбляется наследник французского престола. Она отвергает его, но ревнивый муж пытается её отравить. В ближайшее время произведение обещают опубликовать на испанском языке.
Ранее Лайф сообщал, что Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ к нейросети — боту ChatGPT, с помощью которого защитил диплом один из их студентов. По словам молодого человека, на составление и редактирование всей работы он потратил 23 часа. Так, сначала нейросеть создала план диплома, потом сгенерировала по каждому из разделов текст на английском языке. В дальнейшем студент перевёл всё на русский, собрал воедино и проверил ошибки. Антиплагиат показал 82% оригинальности.
bne.es / Biblioteca Nacional de España