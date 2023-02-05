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5 февраля, 16:16

В Ватикане заявили, что папа римский хочет увидеться с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск хочет увидеться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но в мирных условиях. Об этом заявил секретарь по отношениям со странами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер.

"Папа хочет встретиться с Кириллом не во время войны, чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов. Пока об этом речь не идёт", — отметил он в беседе с ТАСС.

Глава ватиканской дипломатии добавил, что диалог с Московским патриархатом не прекращается, в том числе он сохраняется с главой отдела внешних церковных отношений РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием. Кроме того, Галлахер рассказал о встрече с делегацией Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в которой участвовали представители УПЦ. По его словам, это собрание в Ватикане прошло в позитивном ключе.

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ТАСС / AP / Gregorio Borgia

Никита Осипов

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