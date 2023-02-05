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5 февраля, 16:27

Воздушная тревога сработала на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа

Воздушная тревога сработала в некоторых районах на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа, оповещая людей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Обстановка на юге Израиля в городе Сдерот. Видео © Twitter / Guy Elster

"Получено сообщение о сиренах, прозвучавших в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. Подробности последуют", — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел южных регионов страны. Какие-либо подробности о целях и результатах этих действий не приводятся.

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Кадр из видео Twitter / Guy Elster

Наталья Исакова

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