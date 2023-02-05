Воздушная тревога сработала на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа

Воздушная тревога сработала в некоторых районах на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа, оповещая людей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Обстановка на юге Израиля в городе Сдерот. Видео © Twitter / Guy Elster

"Получено сообщение о сиренах, прозвучавших в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. Подробности последуют", — сказано в сообщении.