Захарова назвала ещё одним признанием слова Бенета о срыве переговоров РФ и Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла "ещё одним признанием" слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о прерывании Западом переговоров между РФ и Украиной в начале СВО. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и Германией, и Францией. <...> Они прервали переговоры", — заявил Беннет, который выполнял роль посредника во время переговоров.

Захарова указала на заявления Беннета, который утверждает, что Запад в какой-то момент решил "громить Путина" вместо переговоров.