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5 февраля, 12:49

Захарова назвала ещё одним признанием слова Бенета о срыве переговоров РФ и Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла "ещё одним признанием" слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о прерывании Западом переговоров между РФ и Украиной в начале СВО. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и Германией, и Францией. <...> Они прервали переговоры", — заявил Беннет, который выполнял роль посредника во время переговоров.

Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов об отправке военных ЕС на Украину

Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов об отправке военных ЕС на Украину

Захарова указала на заявления Беннета, который утверждает, что Запад в какой-то момент решил "громить Путина" вместо переговоров.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью о том, что в начале СВО украинский президент Владимир Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к НАТО. Однако страны Запада прервали переговоры, признался бывший премьер.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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