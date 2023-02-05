Более 15 человек стали жертвами серии ДТП на юге Китая

В результате серии ДТП, произошедших накануне на трассе городского округа Чанша на юге Китая, погибли 16 человек и ещё 66 пострадали. Об этом сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на правоохранителей.

Одна из аварий в КНР, в ходе которой загорелись два грузовика. Видео © Twitter / Eventful_China

"По данным ГИБДД, в результате наезда погибли 16 человек, в том числе семеро в одном столкновении, ещё 66 получили ранения", — говорится в сообщении.

На автомагистрали с разницей в десять минут произошло несколько аварий. В результате этих ДТП пострадало почти 50 машин, в том числе грузовики, часть из которых загорелась. Всех пострадавших госпитализировали. Министерство по реагированию на чрезвычайные ситуации Китая призвало организовать проверку для установления причин аварий.