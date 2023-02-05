Балы, маскарады и представления: Венецианский карнавал начался в Италии
В Италии стартовал Венецианский карнавал — впервые с начала пандемии ковида без ограничений
В Италии начался Венецианский карнавал. Этот фестиваль впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции проходит в стране без ограничений. Праздник будет длиться больше двух недель.
Венецианский карнавал. Видео © Twitter / Venice_Carnival
В ночь на 5 февраля корабль прошёл по Гранд-каналу, на борту которого 50 артистов показали шоу в ярких костюмах и масках. В представлении были продемонстрированы все символы венецианской карнавальной традиции. Как отмечает пресс-служба организаторов фестиваля в "Твиттере", парад "мечтателей" возглавляет единорог.
"Лирический квартет, танцующие группы танцоров и акробатов, а также перкуссионисты воплощают в жизнь эту странствующую мечту", — говорится в сообщении.
Сегодня же проводится лодочный парад: итальянцы в шикарных костюмах плывут на лодках по Гранд-каналу. Балы, маскарады и представления будут проходить до 21 февраля.
Тем временем в России в этом месяце намечаются другие праздники — День святого Валентина и 23 февраля. Так, россияне будут работать с 20 по 22 февраля, а потом будет четыре дня отдыха. В честь предстоящих праздников турэксперт Диля Демиденко назвала бюджетные направления для путешествия.
Twitter / Venice_Carnival