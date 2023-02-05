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5 февраля, 12:33

Балы, маскарады и представления: Венецианский карнавал начался в Италии

В Италии стартовал Венецианский карнавал — впервые с начала пандемии ковида без ограничений

В Италии начался Венецианский карнавал. Этот фестиваль впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции проходит в стране без ограничений. Праздник будет длиться больше двух недель.

Венецианский карнавал. Видео © Twitter / Venice_Carnival

В ночь на 5 февраля корабль прошёл по Гранд-каналу, на борту которого 50 артистов показали шоу в ярких костюмах и масках. В представлении были продемонстрированы все символы венецианской карнавальной традиции. Как отмечает пресс-служба организаторов фестиваля в "Твиттере", парад "мечтателей" возглавляет единорог.

"Лирический квартет, танцующие группы танцоров и акробатов, а также перкуссионисты воплощают в жизнь эту странствующую мечту", — говорится в сообщении.

Сегодня же проводится лодочный парад: итальянцы в шикарных костюмах плывут на лодках по Гранд-каналу. Балы, маскарады и представления будут проходить до 21 февраля.

  • Представление артистов. Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Представление артистов. Фото © Twitter / Venice_Carnival
  • Представление артистов. Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Представление артистов. Фото © Twitter / Venice_Carnival
  • Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival
  • Венецианский карнавал.Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Венецианский карнавал.Фото © Twitter / Venice_Carnival
  • Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival
  • Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival
    Венецианский карнавал. Фото © Twitter / Venice_Carnival

Представление артистов. Фото © Twitter / Venice_Carnival

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Обложка ©

Twitter / Venice_Carnival

Светлана Оперук
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