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Опубликовано 5 февраля 2023, 12:19
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В районе Угледара российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

За сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов артиллерии ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.

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Ранее Игорь Конашенков заявил о том, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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