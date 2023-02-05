В районе Угледара российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
За сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов артиллерии ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.
Ранее Игорь Конашенков заявил о том, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ