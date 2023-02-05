В районе Угледара российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

За сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов артиллерии ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Игорь Конашенков заявил о том, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.