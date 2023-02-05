Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 12:19

В районе Угледара российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

За сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов артиллерии ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.

Российские военные уничтожили две гаубицы украинских войск на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили две гаубицы украинских войск на Херсонском направлении

Ранее Игорь Конашенков заявил о том, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров