В районе Угледара российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
За сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов артиллерии ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.
Ранее Игорь Конашенков заявил о том, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ