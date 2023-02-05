Российские военные уничтожили две гаубицы украинских войск на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска во время контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", — указал он.