Российские военные уничтожили две гаубицы украинских войск на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска во время контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", — указал он.
Ранее Лайф писал о том, что за сутки ВС РФ поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
ТАСС / Сергей Бобылев