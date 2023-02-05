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5 февраля, 12:12

Российские военные уничтожили две гаубицы украинских войск на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска во время контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", — указал он.

Тела ещё двух погибших извлекли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Тела ещё двух погибших извлекли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Ранее Лайф писал о том, что за сутки ВС РФ поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков

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