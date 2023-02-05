ВС РФ уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские бойцы группировки "Центр" за минувшие сутки ликвидировали свыше 120 украинских военных, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о солдатах 25-й воздушно-десантной, 71-й, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии.

"Нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — сказал он в ходе брифинга.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 120 бойцов, одну машину пехоты и три боевых бронированных автомобиля, добавил генерал-лейтенант.