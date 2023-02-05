Военные России уничтожили свыше 130 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Артиллерия группировки войск РФ "Восток" уничтожила более 130 украинских силовиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем наши военные уничтожили 10 единиц техники: два танка, одну БМП, две боевые бронированные машины и столько же автомобилей, а также гаубицы Д-30, Д-20 и самоходную "Гвоздику".