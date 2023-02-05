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Регион
Опубликовано 5 февраля 2023, 12:10
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Военные России уничтожили свыше 130 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Артиллерия группировки войск РФ "Восток" уничтожила более 130 украинских силовиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем наши военные уничтожили 10 единиц техники: два танка, одну БМП, две боевые бронированные машины и столько же автомобилей, а также гаубицы Д-30, Д-20 и самоходную "Гвоздику".

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов и вооружения ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов и вооружения ВСУ

Ранее Конашенков сообщал о том, что ВС РФ за сутки поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Евгения Колесникова
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