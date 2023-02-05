ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, уничтожив более 115 бойцов ВСУ
Российские военные заняли более выгодные позиции во время наступательных действий на Донецком направлении, уничтожив за минувшие сутки более 115 бойцов ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики", — заявил представитель ведомства.
Кроме того, за сутки было уничтожено более 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также по одной гаубице Д-20 и Д-30.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные продолжают вести боевые действия в Артёмовске, откуда не собираются отступать ВСУ.
ТАСС / Андрей Рубцов