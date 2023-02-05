ВС РФ ликвидировали свыше четырёх тысяч артиллерийских орудий и миномётов ВСУ с начала СВО

Российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 4003 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники", — отметил он.

Конашенков добавил, что в общей сложности в ходе боевых действий российские солдаты также ликвидировали 382 самолёта, 206 вертолётов и 3023 беспилотника. Кроме того, ВС РФ уничтожили 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков, а также 1007 боевых машин реактивной системы залпового огня.