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Опубликовано 5 февраля 2023, 12:14

ВС РФ ликвидировали свыше четырёх тысяч артиллерийских орудий и миномётов ВСУ с начала СВО

Российские военные ликвидировали свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 4003 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники", — отметил он.

Конашенков добавил, что в общей сложности в ходе боевых действий российские солдаты также ликвидировали 382 самолёта, 206 вертолётов и 3023 беспилотника. Кроме того, ВС РФ уничтожили 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков, а также 1007 боевых машин реактивной системы залпового огня.

ВС РФ за сутки поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
ВС РФ за сутки поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, противник потерял одну машину пехоты и три боевых бронированных автомобиля.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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