ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2023, 12:22

ВС России ликвидировали шесть групп украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР

Российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также на Купянском направлении украинская армия за минувшие сутки потеряла до 35 солдат.

"Огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на Купянском направлении генерал-лейтенант перечислил боевую бронемашину и два автомобиля.

ВС РФ ликвидировали свыше четырёх тысяч артиллерийских орудий и миномётов ВСУ с начала СВО
ВС РФ ликвидировали свыше четырёх тысяч артиллерийских орудий и миномётов ВСУ с начала СВО

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Центр" ликвидировали свыше 120 украинских военных, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идёт о солдатах 25-й воздушно-десантной, 71-й, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии.

BannerImage

Пресс-служба Минобороны РФ / Павел Герасимов

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar