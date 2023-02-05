ВС России ликвидировали шесть групп украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР
Российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также на Купянском направлении украинская армия за минувшие сутки потеряла до 35 солдат.
"Огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков в ходе брифинга.
Среди других потерь противника на Купянском направлении генерал-лейтенант перечислил боевую бронемашину и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Центр" ликвидировали свыше 120 украинских военных, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идёт о солдатах 25-й воздушно-десантной, 71-й, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии.
Пресс-служба Минобороны РФ / Павел Герасимов