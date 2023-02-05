ВС России ликвидировали шесть групп украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР

Российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также на Купянском направлении украинская армия за минувшие сутки потеряла до 35 солдат.

"Огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на Купянском направлении генерал-лейтенант перечислил боевую бронемашину и два автомобиля.