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5 февраля, 12:30

Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к сотрудникам правоохранительных органов и призвал их принять меры из-за угрозы его убийства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству", — отметил Нетаньяху.

Он также обратил внимание на то, что за последние недели выросло число случаев подстрекательства действующих членов правительства, а угрозы в адрес должностных лиц "перешли все границы". Нетаньяху ожидает, что в этом вопросе такого же мнения придержутся и лидеры оппозиционных партий.

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Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что может стать посредником в переговорах по украинскому кризису, если получит обращение от "всех заинтересованных сторон".

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ТАСС / Михаил Метцель

Артур Белкин

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