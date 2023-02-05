Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к сотрудникам правоохранительных органов и призвал их принять меры из-за угрозы его убийства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству", — отметил Нетаньяху.

Он также обратил внимание на то, что за последние недели выросло число случаев подстрекательства действующих членов правительства, а угрозы в адрес должностных лиц "перешли все границы". Нетаньяху ожидает, что в этом вопросе такого же мнения придержутся и лидеры оппозиционных партий.