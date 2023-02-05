"Явная угроза": В Турции раскритиковали фото посла США на палубе эсминца в Босфоре

В Турции назвали фото американского посла Джеффри Флэйка на палубе ракетного эсминца ВМС США USS Nitze в Босфорском проливе "угрожающим сигналом" и призвали вызвать дипломата в МИД республики. Об этом сообщает газета Aydınlik.

Эксперты, в частности, обратили внимание на то, что флаг Турции, висящий на мачте корабля, в разы меньше, чем американский. По мнению турецкого вице-адмирала в отставке Исмаила Хаккы Пекина, Штаты сделали это специально. Он напомнил, что в Турции сейчас критикуют США даже на уровне министров. Такая негативная реакция наблюдается из-за того, что американцы закрыли свои консульства в Стамбуле после появления информации о возможных терактах.

"Как раз в это время прибыл американский военный корабль и причалил в Долмабахче. Конечно, разрешение было взято заранее. Но американский посол поднялся на борт и расхаживал вокруг, фотографируясь с турецким и американским флагами за спиной, что является явной угрозой для Турции", — заявил Исмаил Хаккы Пекин.

Вместе с тем турецкий писатель и капитан третьего ранга в отставке Халил Озсарач считает, что размер американского флага, поднятого на USS Nitze, является "демонстрацией силы". Данную ситуацию он назвал крайне неприятной для Анкары. Своё негодование из-за огромного флага США в "Твиттере" выразил и турецкий контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз.

"Флаг на эсминце ВМС USS Nitze, пришвартованном сегодня утром в Стамбуле, слишком велик и непропорционален по отношению к длине корабля, что противоречит универсальным морским обычаям и традициям. Если они воспринимают это как обращение к турецкой общественности, то они смотрят не по адресу. Он больше подходит для входа в гавань Пирея", — сыронизировал он.