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5 февраля, 16:42

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин сегодня вечером пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности беседы лидеров двух стран не приводятся.

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером. Подробности скоро!" — сообщает приближённый к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого".

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Напомним, последний раз президенты двух стран встречались в конце декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. В ходе беседы тогда Лукашенко заявил, что они с Путиным окончательно согласовали целый ряд вопросов.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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