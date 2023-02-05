Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин сегодня вечером пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности беседы лидеров двух стран не приводятся.
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером. Подробности скоро!" — сообщает приближённый к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого".
Напомним, последний раз президенты двух стран встречались в конце декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. В ходе беседы тогда Лукашенко заявил, что они с Путиным окончательно согласовали целый ряд вопросов.
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