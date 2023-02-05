"Выкручивают руки": В Совфеде прокомментировали давление Евросоюза на Грузию
Сенатор Косачёв: Грузия попала в мышеловку вместе с Украиной из-за желания вступить в ЕС
Грузия попала в мышеловку вместе с Украиной из-за желания вступить в ЕС. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в связи с давлением Евросоюза на Тбилиси из-за возможного возобновления авиасообщения с РФ.
"Именно так выглядит полная утрата суверенитета. Именно так выглядит геополитическое рабство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда, в европейскую мышеловку, к сытым европейским котам Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной. К счастью, не с Россией", — написал он.
А глава Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григорий Карасин считает, что западные государства теперь начинают "выкручивать руки" Грузии из-за слишком спокойных отношений с Москвой. Сенатор подчеркнул, что таковы новые правила игры в международных делах, независимо от истории, географии и собственных предпочтений стран. По его мнению, государства принимают решения по указке США.
Ранее Лайф писал, что ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с РФ. Авиаперелёты между РФ и Грузией были прекращены указом российского президента Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. На днях лидер грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, так как это в первую очередь важно для граждан республики.
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