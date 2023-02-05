"Выкручивают руки": В Совфеде прокомментировали давление Евросоюза на Грузию

Грузия попала в мышеловку вместе с Украиной из-за желания вступить в ЕС. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в связи с давлением Евросоюза на Тбилиси из-за возможного возобновления авиасообщения с РФ.

"Именно так выглядит полная утрата суверенитета. Именно так выглядит геополитическое рабство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда, в европейскую мышеловку, к сытым европейским котам Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной. К счастью, не с Россией", — написал он.