Британия может покинуть ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов
The Times: Сунак считает, что Британия готова выйти из ЕСПЧ на фоне миграционного кризиса
Британия готова к выходу из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) из-за миграционного кризиса. Об этом заявил премьер страны Риши Сунак. По данным газеты The Times, в Соединённое Королевство уже прибыло около 65 тысяч нелегалов.
По данным СМИ, Сунак вместе с министром внутренних дел Суэллой Браверман намерен через несколько недель представить новое иммиграционное законодательство. Издание уточняет, что выход страны из конвенции разрешён в том случае, если другие решения проблемы неэффективны. Из-за большого числа людей, которые стремятся переехать из Центральной Азии в Европу, нелегальная миграция в этом году может вырасти на 50% по сравнению с 2022-м.
Лайф напоминает, что, согласно опросу Ipsos, большинство британцев не верят, что Сунак выполнит обещания по улучшению жизни. В частности, премьер гарантировал, что власти страны будут бороться с нелегальными мигрантами.
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