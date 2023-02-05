Британия может покинуть ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

Британия готова к выходу из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) из-за миграционного кризиса. Об этом заявил премьер страны Риши Сунак. По данным газеты The Times, в Соединённое Королевство уже прибыло около 65 тысяч нелегалов.

По данным СМИ, Сунак вместе с министром внутренних дел Суэллой Браверман намерен через несколько недель представить новое иммиграционное законодательство. Издание уточняет, что выход страны из конвенции разрешён в том случае, если другие решения проблемы неэффективны. Из-за большого числа людей, которые стремятся переехать из Центральной Азии в Европу, нелегальная миграция в этом году может вырасти на 50% по сравнению с 2022-м.