Израиль сообщил, что срабатывание сирен на юге страны не было вызвано ракетным обстрелом
Срабатывание сирен воздушной тревоги на юге Израиля произошло не в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
"Тревога, похоже, не была вызвана ракетным обстрелом из сектора Газа. Перехватчики не запускались", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что воздушная тревога сработала в некоторых районах рядом с городом Сдерот. При этом на днях, 2 февраля, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел южных регионов страны. Какие-либо подробности о целях и результатах этих действий не приводятся.
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