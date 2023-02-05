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5 февраля, 17:31

Израиль сообщил, что срабатывание сирен на юге страны не было вызвано ракетным обстрелом

Срабатывание сирен воздушной тревоги на юге Израиля произошло не в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

"Тревога, похоже, не была вызвана ракетным обстрелом из сектора Газа. Перехватчики не запускались", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что воздушная тревога сработала в некоторых районах рядом с городом Сдерот. При этом на днях, 2 февраля, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел южных регионов страны. Какие-либо подробности о целях и результатах этих действий не приводятся.

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Unsplash

Наталья Исакова

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