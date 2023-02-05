В офисе Зеленского анонсировали новые отставки украинских чиновников

"Это (отставки украинских чиновников. — Прим. Лайфа) будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С", — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что люди, занимающие государственные посты, должны быть не только эффективными и профессиональными, но и "прозрачными". Поэтому никто, по его словам, "не сможет находиться в привилегированном состоянии". Комментируя возможную отставку главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова, Подоляк отметил, что сейчас необходимо найти человека, который сможет на себя взять переговоры о поставках Киеву вооружения.