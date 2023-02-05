В офисе Зеленского анонсировали новые отставки украинских чиновников
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что отставки украинских чиновников продолжатся
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отставки украинских чиновников продолжатся.
"Это (отставки украинских чиновников. — Прим. Лайфа) будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С", — сказал Подоляк в эфире телемарафона.
Он отметил, что люди, занимающие государственные посты, должны быть не только эффективными и профессиональными, но и "прозрачными". Поэтому никто, по его словам, "не сможет находиться в привилегированном состоянии". Комментируя возможную отставку главы Минобороны Незалежной Алексея Резникова, Подоляк отметил, что сейчас необходимо найти человека, который сможет на себя взять переговоры о поставках Киеву вооружения.
Как уже рассказывал Лайф, о возможной отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, политик может перейти на работу в Минюст Незалежной. К слову, сам Резников, комментируя слухи о своей отставке, дал понять, что готов к любому развитию событий.
ТАСС / Андрей Ратмиров