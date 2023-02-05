"Обычные граждане на нашей стороне": В Госдуме прокомментировали победу россиянки на "Миссис Вселенная"

То, что именно сейчас россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная", отражает настоящее отношение обычных людей во всём мире ко всему российскому и РФ в целом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя победу нашей соотечественницы Елены Максимовой. Он отметил, что недружественные действия против нашей страны предпринимают "власть имущие", а не граждане стран мира.

"Её корона — это символ реального отношения к россиянам и ко всему русскому. Недружественные действия в отношении нашей страны — решения власть имущих соответствующих государств. Это их прямые интересы! Обычные люди — рядовые граждане Германии, США, Франции, Швеции, Великобритании — на нашей стороне", — сказал Колунов в беседе с Лайфом.

Депутат считает, что западная демократия "успешно закрывает" людям рот и не даёт жителям не только участвовать в принятии действительно судьбоносных решений, но и просто высказывать собственное мнение. Депутат отметил, что, без сомнения, граждане разных стран на самом деле симпатизируют и болеют за российских спортсменов, продолжают почитать русских учёных, писателей и художников.

"Как бы ни старались националисты, фашисты и прочие ненавидящие русских и Россию — отношение к нашей стране будет положительным, нормальным и дружественным. Этого не изменить! А вот отвечать за свои действия, за бесконтрольное вооружение Украины, можно не сомневаться, придётся", — резюмировал Колунов.