Минобороны Белоруссии: Минск получит российские вертолёты Ми-35М и истребители СУ-30СМ

Белоруссия до конца апреля получит российские ударные вертолёты Ми-35М. Кроме того, Минск в этом году собирается закупить у Москвы ещё и истребители Су-30СМ, рассказал командующий ВВС и силами ПВО соседней республики Андрей Лукьянович.

В эфире телеканала СТВ он отметил, что несколько недель назад войска ПВО получили новую батарею зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", а весной на вооружение ВС Белоруссии поступит эскадрилья вертолётов Ми-35М. Также, по его словам, в этом году запланирована поставка самолётов Су-30СМ.

"Наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению", — пояснил Лукьянович.