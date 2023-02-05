В Польше раскрыли подробности об "электронном" заборе на границе с Россией

Польша уже в марте приступит к строительству "электронного" забора с камерами и датчиками движения на границе с Калининградской областью России. Об этом заявила пресс-секретарь пограничной службы страны Анна Михальская.

"Электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы", — приводит Polskie Radio её слова.