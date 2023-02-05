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5 февраля, 19:04

В Польше раскрыли подробности об "электронном" заборе на границе с Россией

Polskie Radio: Польша в марте начнёт строить забор с датчиками движения на границе с Россией

Польша уже в марте приступит к строительству "электронного" забора с камерами и датчиками движения на границе с Калининградской областью России. Об этом заявила пресс-секретарь пограничной службы страны Анна Михальская.

"Электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы", — приводит Polskie Radio её слова.

Она добавила, что сейчас подрядчик заканчивает строительный проект, который затем передаст пограничному ведомству на утверждение. Датчики и камеры на заборе будут настроены таким образом, чтобы оповещать о попытках пересечения границы людьми, при этом игнорируя животных, добавила пресс-секретарь польской погранслужбы.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя планы поляков построить на границе с РФ забор, предложил продать Варшаве материалы со скидкой. По предварительным подсчётам, ограждение на границе обойдётся Польше в 84 миллиона долларов.

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ТАСС / EPA / Adam Warzawa

Наталья Исакова

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