Папа римский заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

Папа римский Франциск рассказал, что готов встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. О готовности начать диалог со сторонами украинского конфликта он заявил журналистам на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в ДР Конго и Южный Судан.

"Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами, Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности", — заявил понтифик.

По его словам, на на второй день после начала военной спецоперации России на Украине он встречался с послом РФ Александром Авдеевым. Папа римский тогда пешком пришёл в посольство. Священнослужитель рассказал также, что хотел отправиться в Москву для разговора с Путиным, но якобы глава МИД Сергей Лавров ему ответил: "Посмотрим, потом". Папа римский охарактеризовал свои действия внутренним порывом и отметил, что их "нельзя повторить и объяснить".

"Это не было запланировано", — сказал понтифик.