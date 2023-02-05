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5 февраля, 19:09

Папа римский заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

Папа римский Франциск рассказал, что готов встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. О готовности начать диалог со сторонами украинского конфликта он заявил журналистам на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в ДР Конго и Южный Судан.

"Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами, Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности", заявил понтифик.

По его словам, на на второй день после начала военной спецоперации России на Украине он встречался с послом РФ Александром Авдеевым. Папа римский тогда пешком пришёл в посольство. Священнослужитель рассказал также, что хотел отправиться в Москву для разговора с Путиным, но якобы глава МИД Сергей Лавров ему ответил: "Посмотрим, потом". Папа римский охарактеризовал свои действия внутренним порывом и отметил, что их "нельзя повторить и объяснить".

"Это не было запланировано", — сказал понтифик.

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Как писал ранее Лайф, в Ватикане заявили, что папа римский хочет увидеться с патриархом Кириллом, но в мирных условиях. Об этом заявил секретарь по отношениям со странами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер.

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ТАСС / АР / Gregorio Borgia

Арина Родионова

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