Украина расширила свои антироссийские санкции
Украина ввела санкции против российского атомного комплекса России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение санкций против атомного комплекса России. Об этом говорится в его телеграм-канале.
"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России", — отмечается там.
А на сайте президента Украины появился соответствующий указ. В документе говорится о введении санкций в отношении ещё 200 российских предприятий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Запада дали отличный толчок развитию России, в то время как "Европа с привязанной к ногам Украиной идёт ко дну".
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Офис президента Украины