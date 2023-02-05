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5 февраля, 19:56

Украина расширила свои антироссийские санкции

Украина ввела санкции против российского атомного комплекса России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение санкций против атомного комплекса России. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России", — отмечается там.

А на сайте президента Украины появился соответствующий указ. В документе говорится о введении санкций в отношении ещё 200 российских предприятий.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Запада дали отличный толчок развитию России, в то время как "Европа с привязанной к ногам Украиной идёт ко дну".

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев

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