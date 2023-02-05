Украина расширила свои антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение санкций против атомного комплекса России. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России", — отмечается там.

А на сайте президента Украины появился соответствующий указ. В документе говорится о введении санкций в отношении ещё 200 российских предприятий.