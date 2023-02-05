Рябков: США придётся считаться с Россией и Китаем

Вашингтон вынужден будет считаться с Россией и Китаем. Об этом говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он также заявил, что Штатам придётся избавиться от синдрома вседозволенности, который ярко проявился в скандале с пробиркой — её госсекретарь США Колин Пауэлл показывал всем на заседании Совбеза ООН.

"Перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам всё-таки придётся. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок", — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

Рябков отметил, что образ Пауэлла "давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убеждённости правящей элиты США в собственной безнаказанности". Этот скандал напоминает сегодня всем, что Вашингтон считает, что он "в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии", убеждён дипломат. Он указал на то, что "в стремительно меняющихся геополитических реалиях" Штаты, по объективным причинам, "не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьёзных для себя последствий".

"Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики", — говорится в комментарии Рябкова.