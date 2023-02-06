Эрдоган заявил, что "некоторых беспокоит" зерновая сделка с Путиным

Договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным по экспорту зерна "беспокоят некоторых", однако работа в этом направлении будет продолжена. Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что этот процесс продолжится всё равно.

"Мы занимаемся доставкой черноморского зерна по миру. Путин предложил отправлять зерно, чтобы мы его перерабатывали в муку и отправляли в бедные страны, в Африку. Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", — сказал Эрдоган во время общения с молодёжью в городе Айдын.

Он считает, что сейчас никто не ведёт прямые и честные переговоры с Путиным. Президент Турции подчеркнул, что он, в отличие от других, это делает. Также у него налажен диалог с лидером Украины Владимиром Зеленским.