"Очень тяжело": Зеленский признал проблемы Украины на поле боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень тяжёлая ситуация для Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР, на Украине её считают Донецкой областью). Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении.

"Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточённые бои", — заявил Зеленский.

Обращаясь к гражданам, он призвал их выстоять, несмотря на тяжесть и такое растущее давление.