"Очень тяжело": Зеленский признал проблемы Украины на поле боя
Зеленский признал, что в ДНР для украинских войск ситуация тяжёлая
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень тяжёлая ситуация для Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР, на Украине её считают Донецкой областью). Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении.
"Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточённые бои", — заявил Зеленский.
Обращаясь к гражданам, он призвал их выстоять, несмотря на тяжесть и такое растущее давление.
Напомним, ранее в ДНР заявили об отсутствии у ВСУ сил для наступления на каком-либо участке фронта. Таким мнением поделился военно-политический эксперт, советник врио главы республики Ян Гагин.
Офис президента Украины