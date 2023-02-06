В Москве посетитель кафе зарезал другого осколком тарелки

В ресторане на Сокольнической площади в Москве мужчина затеял потасовку с другим посетителем и зарезал его, воспользовавшись осколком тарелки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 5 февраля. Жертва получила резаные раны, в том числе в области шеи. Позже 34-летний нападавший явился в полицию с повинной, его задержали.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Вечером 5 февраля, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 39-летний мужчина скончался", — сказано в сообщении прокуратуры.

Изначально дело было возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Затем его передали из полиции в Следственный комитет РФ, статью могут изменить на "Убийство".