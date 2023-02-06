В Госдуме решили взяться за сбежавших из страны

В Госдуме РФ формируется экспертная группа, которая будет изучать возможные меры наказания для тех россиян, которые уехали за границу и выступают против Родины. Инициативы анализируют в Комитете по культуре. Там пояснили, что речь идёт о тех, кто наносит вред РФ либо публичными заявлениями, подпадающими под статьи УК РФ или КоАП РФ, либо прямой поддержкой ВСУ вплоть до перевода денег. В основном рассматриваются подобные действия со стороны деятелей культуры. Для создания базы пригласят представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой.

"Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов. Речь не идёт о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать", — сказала газете "Известия" глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, возглавляющая рабочую группу.

Среди мер наказания не только идея о конфискации имущества, но и лишение званий, а также запрет на распространение контента в российском сегменте Интернета. Как рассказала глава комитета, инициатив пока не так много. После отбора на экспертной комиссии предложения направят спикеру ГД Вячеславу Володину. Первое заседание состоится 15–16 февраля. Ямпольская отметила, что пока никого не пригласили на него, но список "правильно ориентированных деятелей" обширен.

Опрошенные изданием общественники к законопроекту отнеслись положительно, но отметили, что ограничения не должны задеть "нормальных россиян", работающих из-за границы дистанционно. Одновременно собеседники отметили, что сейчас из-за огрех в законодательстве те же уехавшие артисты могут продать недвижимость и направить деньги на счёт армии противника.