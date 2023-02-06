В Германии пожаловались на молчание в ЕС после решения Берлина по танкам

После того как власти Германии решились на отправку Украине танков, партнёры страны по Евросоюзу внезапно замолчали. На это пожаловался генсек входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

"В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки. — Прим. Лайфа), но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", — заявил Кюнерт в эфире телеканала ZDF.

Так он прокомментировал тот факт, что пока ни одна страна из ЕС не последовала примеру Германии, согласившейся отправить Киеву танки.

По словам Кюнерта, сейчас канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус ежедневно встречаются с представителями стран-партнёров. На Западе "собирают по отдельным частям" всё необходимое для формирования двух обещанных Киеву танковых батальонов. Проблема наблюдается как с оборудованием, так и со снарядами.

— Нет нигде такого большого склада, где всё лежало бы готовым, а кто-то отказывался бы это поставлять. Запасы скудные, — признал Кюнерт.