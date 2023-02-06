Китайцам опять разрешили путешествовать, и для всего мира это хорошая новость

В Ките разрешили организованным группам туристов посещать другие страны с 6 февраля. Власти КНР одобрили список из 20 стран. Ранее поездки были под запретом с 2020 года из-за распространения коронавируса. Сейчас разрешение действует в экспериментальном режиме, в перечень государств, допустимых для посещения, включена и Россия.

Китайские власти разрешили выезд своим туристам в Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию, Камбоджу, Кению, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Объединённые Арабские Эмираты, Россию, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Швейцарию, ЮАР, на Кубу, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланку.

Выездной китайский туризм оказывал взрывной эффект для роста экономики других стран — так, в 2008 году путешественники оставили за границей $36 млрд. Через пять лет онт возрос до $128,6 млрд, а в 2018 году — $277 млрд. В допандемийный 2019 год на траты туристов из КНР приходилось примерно 20% отрасли. В последующих 2020 и 2021 годах, по данным германской аналитической компании Statista, даже "туристы-одиночки"из Китая потратили $131 млрд и $106 млрд соответственно. Как пишут газеты The Global Times и China Daily, увеличение китайских клиентов турагентств ожидается только в марте. Для их встречи нужно время — многие рестораны успели закрыться за время "простоя", а гиды — уволиться.

Китайские туроператоры сообщают, что в это время года у китайских путешественников особенно популярны я страны Юго-Восточной Азии. Одно из самых популярных направлений — Таиланд. На сайте ctrip.cn среди прочих представлены и туры в Москву и Санкт-Петербург. Правда, их цена превышает предлагаемый там же отдыха азиатских юго-восточных странах в два-три раза. Как уточнил ТАСС, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, до пандемии доля китайских туристов в российском сегменте была не менее 50%.