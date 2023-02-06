Эстония ввела "канистровое эмбарго" для своих граждан

С сегодняшнего дня в Эстонии введён запрет на ввоз бензина из России в канистрах. Закончился переходный период санкций, введённых ЕС в отношении нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает Налогово-таможенный департамент республики.

Представитель ведомства Пирет Тинкус пояснила, что теперь топливо для автомобилей включено в список запрещённых товаров. Перевозить через границу можно только бензин или солярку в баке, то есть топливо, необходимое для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

Тинкус добавила, что такие же меры с сегодняшнего дня должны быть введены во всех странах Балтии и в Финляндии. За нарушение могут принять слив топлива из бака после пересечения границы и попытку его продажи. Откачивать российский бензин из баков можно только в случае ремонта автомобиля, и то если его затем закачают обратно.