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5 февраля, 23:56

ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке

Мэр Горловки Приходько: При ударе ВСУ по общежитию пострадало несколько человек

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате прямого попадания в общежитие есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Горловка. Шахтёрская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие", — написал он в своём телеграм-канале.

Пока не ясно, сколько человек ранены и какие травмы они получили.

Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ

Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ

Напомним, что ранее в результате ударов украинских военных по Киевскому району на севере Донецка было зафиксировано два прямых попадания в жилые многоквартирные дома.

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Андрей Григорьев
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