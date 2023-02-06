ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате прямого попадания в общежитие есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Горловка. Шахтёрская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие", — написал он в своём телеграм-канале.

Пока не ясно, сколько человек ранены и какие травмы они получили.