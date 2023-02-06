ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке
Мэр Горловки Приходько: При ударе ВСУ по общежитию пострадало несколько человек
Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате прямого попадания в общежитие есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Горловка. Шахтёрская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие", — написал он в своём телеграм-канале.
Пока не ясно, сколько человек ранены и какие травмы они получили.
Напомним, что ранее в результате ударов украинских военных по Киевскому району на севере Донецка было зафиксировано два прямых попадания в жилые многоквартирные дома.
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