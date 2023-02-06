Названы страны с самыми большими запасами золота

По итогам 2022 года обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире в 17-й раз подряд признан Китай. На конец декабря их объём составил 3,31 триллиона доллара. На второй строчке оказалась Япония (1,27 триллиона долларов), за ней идёт Швейцария (924 миллиарда долларов). Россия заняла четвёртое место.

В прошлом году нашу страну с этой позиции подвинула Индия, однако теперь РФ вернулась туда. К концу 2022 года у России было 582 миллиарда долларов в золоте. Индия, как пишет РИА "Новости", переместилась на пятое место с показателем 563 миллиарда.

С восьмого на шестое поднялась Саудовская Аравия (460 миллиардов долларов). Отсюда на седьмую строчку ушёл Гонконг (424 миллиарда долларов). Соответственно, Южная Корея (424 миллиарда долларов) тоже уступила позицию. Далее разместились в порядке убывания Бразилия (вместо бывшего девятым ранее Сингапура, 325 миллиардов долларов) и Германия (295 миллиардов долларов).

В целом, по наблюдениям агентства, топ-30 не претерпел масштабных изменений. Единственным новичком этого рейтинга стала Швеция, втиснувшаяся на 30-ю строчку вместо Нидерландов. А вот внутри тридцатки почти все страны сменили позиции. Заметное улучшение произошло у Франции и Италии. Они поднялись на две позиции вверх и вышли на 12-е и 14-е места соответственно.