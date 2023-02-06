Сложенные многоэтажки, крики выживших: Счёт разрушенным в Турции домам пошёл на десятки

В Турции из-за подземных толчков зафиксированы разрушения в разных регионах. Толчки ощущались в том числе в Анкаре, Адане, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. По сообщению Управления по чрезвычайным ситуациям (АФАД), первый удар стихии был нанесён в районе Пазарджик, что в провинции Кахраманмараш. Затем последовало по меньшей мере шесть афтершоков, каждый был магнитудой более шести. Люди из разных уголков страны публикуют видео с масштабными разрушениями и криками выживших.

Последствия землетрясений в Турции. Видео © Twitter yunusbulbul1 / muslumkrg / Atabeybeybey / Nerdy_Addict/status / GlobalNews77 / DredreBabb

Уже зафиксированы обрушения домов в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа. В последней, только по предварительным данным, погибло десять человек. На юго-востоке Турции жители, несмотря на непривычно холодную погоду, начали покидать свои дома, опасаясь повторных толчков. В стране введён наивысший уровень тревоги, который предусматривает возможность помощи из-за рубежа.

"Мы направили спасателей в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4. К отправке готовятся грузовые самолёты с гуманитарной помощью. Мы объявили самый высокий уровень тревоги (четвёртой степени), он предусматривает международную помощь", — сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.