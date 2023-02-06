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6 февраля, 02:41

"Призрачный дальнобойщик": В Приморье сняли на видео извергающий пламя грузовик

В Приморье сняли на видео грузовик с вырывающимся из двигателя пламенем

В Приморье на Дальнегорском перевале сняли на видео грузовик, который водитель вёл в гору, несмотря на извергающееся из двигателя пламя. Один из очевидцев опубликовал эти кадры в соцсетях.

Грузовик, загоревшийся на Дальнегорском перевале в Приморье. Видео © report_dalnegorsk

Свидетель снял, как огонь поднимается справа, из-под днища Scania. При этом грузовик медленно, рывками продолжает путь, таща за собой полуприцеп с лесом.

Как сообщает "Восток медиа", водитель достиг точки назначения без последствий и только после этого взялся за ремонт турбины. Устранив проблему, он спокойно вернулся в Дальнегорск. По словам шофёра, у него не было выбора, кроме как продолжать ехать, ведь он не мог оставить машину посреди подъёма. Вместе с тем зрители уже окрестили большегруз "призрачным дальнобойщиком" по аналогии с персонажем из известного кинокомикса, который путешествовал на горящем мотоцикле.

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Ранее Лайф писал, что в Хунзахском районе Дагестана вспыхнул микроавтобус с туристами. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Сети.

Обложка ©

report_dalnegorsk

Анатолий Симоненко

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