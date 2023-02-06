"Призрачный дальнобойщик": В Приморье сняли на видео извергающий пламя грузовик

В Приморье на Дальнегорском перевале сняли на видео грузовик, который водитель вёл в гору, несмотря на извергающееся из двигателя пламя. Один из очевидцев опубликовал эти кадры в соцсетях.

Как сообщает "Восток медиа", водитель достиг точки назначения без последствий и только после этого взялся за ремонт турбины. Устранив проблему, он спокойно вернулся в Дальнегорск. По словам шофёра, у него не было выбора, кроме как продолжать ехать, ведь он не мог оставить машину посреди подъёма. Вместе с тем зрители уже окрестили большегруз "призрачным дальнобойщиком" по аналогии с персонажем из известного кинокомикса, который путешествовал на горящем мотоцикле.