"Призрачный дальнобойщик": В Приморье сняли на видео извергающий пламя грузовик
В Приморье сняли на видео грузовик с вырывающимся из двигателя пламенем
В Приморье на Дальнегорском перевале сняли на видео грузовик, который водитель вёл в гору, несмотря на извергающееся из двигателя пламя. Один из очевидцев опубликовал эти кадры в соцсетях.
Грузовик, загоревшийся на Дальнегорском перевале в Приморье. Видео © report_dalnegorsk
Свидетель снял, как огонь поднимается справа, из-под днища Scania. При этом грузовик медленно, рывками продолжает путь, таща за собой полуприцеп с лесом.
Как сообщает "Восток медиа", водитель достиг точки назначения без последствий и только после этого взялся за ремонт турбины. Устранив проблему, он спокойно вернулся в Дальнегорск. По словам шофёра, у него не было выбора, кроме как продолжать ехать, ведь он не мог оставить машину посреди подъёма. Вместе с тем зрители уже окрестили большегруз "призрачным дальнобойщиком" по аналогии с персонажем из известного кинокомикса, который путешествовал на горящем мотоцикле.
Ранее Лайф писал, что в Хунзахском районе Дагестана вспыхнул микроавтобус с туристами. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Сети.
report_dalnegorsk