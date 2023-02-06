Назван один из главных недостатков обещанных Украине старых "леопардов"

Танки Leopard 1, которые Германия собирается отправить Киеву, вызовут определённые сложности у украинской армии. Об этом говорится в статье журнала Military Watch, где приводится мнение опрошенных военных экспертов. Причина в том, что эти боевые машины являются давно устаревшими.

"Основное орудие Leopard 1 — старой нарезной конструкции, не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды", — отмечает Military Watch.

По данным издания, такого типа боеприпасов нет на украинских складах. На Западе такой калибр тоже непросто найти, потому что 40 с лишним лет назад там перешли на 120-миллиметровые танковые орудия.