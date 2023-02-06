"Сверхдержава в упадке": Американский политик расшифровал послание Китая в виде аэростата
Сенатор Рубио: Китай с помощью аэростата отправил сигнал о слабости Штатов
Китай хотел продемонстрировать, насколько в данный период слабы Штаты, в каком упадке находятся США. Именно с этой целью КНР отправила аэростат в американское воздушное пространство. Так считает влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, являющийся членом комитета по разведке. Он заявил, что якобы в Пекине "точно знали, что делают, и за этим стояло послание".
"Они понимали, что [аэростат] будет замечен, они знали, что правительству США придётся сообщить о нём, что люди увидят его в небе", — заявил Рубио в интервью телеканалу ABC.
Это послание, по утверждению сенатора, призвано показать, что США, "некогда великая сверхдержава", сейчас "опустошены" и "находятся в упадке". Политик потребовал от Пентагона "конкретных" пояснений, по какой причине аэростат не был сбит раньше и какие данные он мог собрать.
Напомним, 4 февраля США атаковали в небе над Южной Каролиной китайский аэростат, который попал в их воздушное пространство. МИД КНР выразил недовольство и протест из-за этого. Вскоре глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные сбили аэростат по поручению президента США Джо Байдена. По мнению американской стороны, китайский шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами Штатов. Ранее Лайф писал, что СМИ узнали о дальнейшей судьбе сбитого китайского шара. Сбор обломков аэростата займёт несколько дней.
YouTube / Guardian News