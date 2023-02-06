"Сверхдержава в упадке": Американский политик расшифровал послание Китая в виде аэростата

Китай хотел продемонстрировать, насколько в данный период слабы Штаты, в каком упадке находятся США. Именно с этой целью КНР отправила аэростат в американское воздушное пространство. Так считает влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, являющийся членом комитета по разведке. Он заявил, что якобы в Пекине "точно знали, что делают, и за этим стояло послание".

"Они понимали, что [аэростат] будет замечен, они знали, что правительству США придётся сообщить о нём, что люди увидят его в небе", — заявил Рубио в интервью телеканалу ABC.