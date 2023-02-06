Китай выразил США протест из-за уничтожения аэростата и пригрозил
МИД Китая: Пекин сделал Вашингтону представление из-за уничтожения аэростата
Уничтожение аэростата над США. Фото © ТАСС / Zuma
Китайские власти сделали Вашингтону представление из-за уничтожения аэростата КНР в воздушном пространстве Соединённых Штатов. Об этом заявили в МИД Китая.
"5 февраля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьёзное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения", — говорится в заявлении на сайте китайского МИДа.
Там добавили, что в КНР "внимательно следят" за тем, как развивается ситуация. Пекин констатировал, что США "нанесли серьёзный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений". Власти Китая оставили за собой право "принять все необходимые контрмеры".
Напомним, 4 февраля после долгих сомнений США атаковали в небе над Южной Каролиной китайский аэростат. МИД КНР тогда сразу выразил недовольство. По версии американской стороны, шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами Штатов, а по китайской — для научных исследований. СМИ узнали о дальнейшей судьбе сбитого китайского шара. Сбор обломков аэростата займёт несколько дней.