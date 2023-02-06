Китай выразил США протест из-за уничтожения аэростата и пригрозил

Китайские власти сделали Вашингтону представление из-за уничтожения аэростата КНР в воздушном пространстве Соединённых Штатов. Об этом заявили в МИД Китая.

"5 февраля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьёзное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения", — говорится в заявлении на сайте китайского МИДа.

Там добавили, что в КНР "внимательно следят" за тем, как развивается ситуация. Пекин констатировал, что США "нанесли серьёзный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений". Власти Китая оставили за собой право "принять все необходимые контрмеры".