В Палестине указали на двойные стандарты Запада по отношению к России

В Палестине осудили двойные стандарты Запада. С этим заявлением выступил глава МИД частично признанного государства Рияд аль-Малики. Он уточнил, что такой подход США и их союзников проявляется в том числе в антироссийских санкциях.

"Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет", — сказал аль-Малики в интервью РИА "Новости".

Он заявил, что такая ситуация — отражение двойных стандартов, которые Палестина не приемлет. Как подчеркнул глава палестинского МИДа, он знает, что Россия также не приемлет такой двойственной позиции.