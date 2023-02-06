В Палестине указали на двойные стандарты Запада по отношению к России
Глава МИД Палестины аль-Малики заявил о двойных стандартах Запада
В Палестине осудили двойные стандарты Запада. С этим заявлением выступил глава МИД частично признанного государства Рияд аль-Малики. Он уточнил, что такой подход США и их союзников проявляется в том числе в антироссийских санкциях.
"Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет", — сказал аль-Малики в интервью РИА "Новости".
Он заявил, что такая ситуация — отражение двойных стандартов, которые Палестина не приемлет. Как подчеркнул глава палестинского МИДа, он знает, что Россия также не приемлет такой двойственной позиции.
Ранее Лайф писал, что в Палестине опровергли сообщения о вторжении армии Израиля. Посол Нофаль прокомментировал публикации ряда СМИ.
Wikipedia / Leonrid