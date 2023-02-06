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6 февраля, 03:26

"Мы не знаем, кто они": Американский лётчик заявил об аномальных объектах над авиабазами

Американский лётчик Грейвс заявил о многочисленных аномалиях над военными объектами страны

За много лет службы американский лётчик-истребитель, офицер в отставке Райан Грейвс множество раз наблюдал неопознанные аномальные явления над военными объектами. В этом он сам признался в интервью изданию The Hill.

"Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", — рассказал Грейвс.

По его словам, порядка 50–60 человек, которые проходили с ним службу в 2014–2015 годах, могли бы подтвердить, что также наблюдали неопознанные аномальные явления. По мнению Грейвса, это угроза национальной безопасности, поэтому нужно собрать больше данных.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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