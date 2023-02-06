"Мы не знаем, кто они": Американский лётчик заявил об аномальных объектах над авиабазами
Американский лётчик Грейвс заявил о многочисленных аномалиях над военными объектами страны
За много лет службы американский лётчик-истребитель, офицер в отставке Райан Грейвс множество раз наблюдал неопознанные аномальные явления над военными объектами. В этом он сам признался в интервью изданию The Hill.
"Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", — рассказал Грейвс.
По его словам, порядка 50–60 человек, которые проходили с ним службу в 2014–2015 годах, могли бы подтвердить, что также наблюдали неопознанные аномальные явления. По мнению Грейвса, это угроза национальной безопасности, поэтому нужно собрать больше данных.
Ранее офис директора национальной разведки США опубликовал отчёт о том, что ведомством было зафиксировано более 500 встреч с НЛО.
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