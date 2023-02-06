Слишком большой внедорожник: Шварценеггер опять устроил аварию, но повёл себя как джентльмен

Американский актёр Арнольд Шварценеггер опять устроил аварию. На этот раз он на своём огромном чёрном внедорожнике сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе. Как отмечает TMZ, по всей видимости, 75-летний актёр сделал это не нарочно.

Как передаёт издание, велосипедистка резко свернула на полосу перед машиной "терминатора" — и последний, хоть и нажал на тормоз, не смог остановиться так, чтобы не задеть лихачку. Велосипедистку госпитализировали с травмами. Железный Арни же поступил как джентльмен: повесил её велосипед на багажник своего авто и отвёз его в ближайшую мастерскую, чтобы транспортное средство там починили.